En Brown construyen la infraestructura para el nuevo natatorio municipal del distrito

En el marco del inminente comienzo de las obras del nuevo Natatorio Municipal en el límite de las localidades de Rafael Calzada y Claypole, el Municipio de Almirante Brown lleva adelante importantes trabajos en toda la zona que incluyen la pavimentación de decenas de calles y también obras hidráulicas necesarias para el funcionamiento del nuevo complejo deportivo. Este nuevo espacio, cuyas obras ya fueron licitadas y adjudicadas, se ubicará en la calle Güemes, entre Andrade y España, y contará con una superficie cubierta de 2.500 metros cuadrados. Incluirá, en este sentido, un natatorio semi-olímpico de 15×25 metros con seis andariveles y también una pileta más pequeña, de 4×12 metros de poca profundidad, todo con un entorno totalmente climatizado y techado con cubierta fija, además de un playón para la realización de distintos deportes. Por tal motivo, el Municipio de Almirante Brown lleva adelante actualmente importantes obras para adecuar toda la zona al nuevo natatorio, las cuales incluyen la pavimentación de 15 calles ubicadas en sus alrededores. Entre ellas, se encuentran cinco cuadras de Andrade, entre Güemes y Altamira; cuatro cuadras de Falucho entre Pio White y Güemes; cuatro cuadras de Andrade entre Altamira y Güemes, y dos de Celedonio Flores entre España y Humberto Primo, entre otras. En simultáneo, se efectúan obras hidráulicas en la calle Güemes, justo frente a las vías del Ferrocarril Roca, para reforzar el desagote de lo que será el natatorio y potenciar la infraestructura existente para el movimiento del agua. “Seguimos trabajando fuertemente con mejoras estructurales en Almirante Brown. Mientras a metros tenemos las obras del nuevo paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en este caso nos encontramos reforzando y adecuando toda la zona entre Rafael Calzada y Claypole con pavimentos y mejoras hidráulicas para lo que será el nuevo natatorio cubierto y climatizado”, destacó Mariano Cascallares. El intendente interino Juan Fabiani, en tanto, destacó que este nuevo natatorio se “suma al histórico ubicado en Ministro Rivadavia y también a uno nuevo que se está construyendo en la localidad de Malvinas Argentinas”. Cabe destacar que este nuevo espacio tendrá un rol fundamentalmente social y está pensado para que realicen actividades acuáticas y tratamientos vinculados a la natación los niños, niñas, adolescentes de las escuelas públicas del distrito, personas con discapacidad y adultos mayores, además de las colonias de verano e invierno, entre otras iniciativas.

