El municipio y la UNAB lanzaron el programa “La Universidad en tu localidad”

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha junto a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) un programa de extensión en la Delegación de José Mármol que se irá extendiendo a las demás delegaciones brownianas, con el objetivo de acercar propuestas académicas de formación a los vecinos y vecinas. Con la participación de Mariano Cascallares y más de 300 inscriptos, la iniciativa comenzó en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Molina y Bynnon, con la premisa de replicarlo en las doce localidades de nuestro distrito. Se trata del programa “La Universidad en tu Localidad”, la cual reúne múltiples actividades para adultos mayores, un ciclo de formación para el trabajo, formación en reciclado y una amplia oferta de innovadores cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la comunidad. Durante la actividad inaugural, Mariano Cascallares se acercó hasta el edificio municipal a saludar y dialogar con los vecinos y vecinas que se inscribieron y también con los docentes y autoridades de la UNAB. “Para nosotros es una alegría enorme seguir sumando herramientas de formación para nuestros vecinos y vecinas, en articulación con nuestra querida Universidad que tanto nos llena de orgullo y que sigue creciendo en matricula y obras”, subrayó Cascallares. En este sentido, remarcó que el objetivo “con el equipo municipal, junto a Juan Fabiani, es que esta propuesta articulada con la UNAB así como inició en la Delegación de José Mármol se replique en el resto de las localidades” brownianas. Finalmente, desde la casa de altos estudios indicaron que para inscribirse o recibir mayor información, los interesados e interesadas pueden acceder a: https://www.unab.edu.ar/ entulocalidad o también acercarse de lunes a viernes de 9 a 14 horas a la Delegación de José Mármol.

Both comments and pings are currently closed.