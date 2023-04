ANSES cuándo cobro: todos los pagos del lunes 3 de abril de 2023

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó todos los pagos correspondientes a abril de 2023, con cambios por los feriados que se vienen de Semana Santa. Entre este lunes 3 y el miércoles 5 de abril, ANSES pagará diferentes prestaciones, comenzando el calendario de abril abonando Pensiones No Contributivas.

