Monte Grande: un hombre le dejó un misterioso mensaje a su hermano y desapareció

Geneilton Rotela Almeida se encuentra desaparecido desde el 27 de marzo. El hombre de 30 años había ido cerca de la medianoche a la Plaza Mitre de Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría, y desde ese entonces se desconoce su paradero. La última vez que se comunicó con su familia fue esa misma noche cuando le envió un extraño mensaje de WhatsApp a su hermano en el que le insistió con verse en el lugar. “A las 00:13 me mandó un mensaje en el que avisaba que iba para a la plaza de Monte Grande porque quería verme. Luego envió otro en el que avisaba que ya había llegado y que necesitaba decirme algo”, dijo su hermano Jeremías en diálogo con TN. En ese momento, Jeremías dormía y recién vio todo la mañana siguiente. “No estábamos hablando de juntarnos, el mensaje cayó de sorpresa”, agregó. Según detalló, la última vez que entró a WhatsApp fue a las 00:38, 26 minutos después de la última comunicación. Tras ver la insistencia de Geneilton, el hermano intentó llamarlo varias veces, pero los mensajes ya no le llegaban porque el celular estaba apagado. Al no tener noticias, comenzó la búsqueda del hombre por la plaza y el barrio Betharram de la localidad de Burzaco, lugar donde vive. Rotela Almeida es de nacionalidad brasileña y residía arriba de la casa de su madre sin que nadie lo acompañara. “Nunca desapareció antes, nunca se había ido así. No tiene problemas con nadie en el barrio”, explicó Jeremías ante la posibilidad de que alguien le quisiera hacer daño y aseguró que tampoco tiene que ver con temas económicos: “Él laburaba y hacía changuitas, pero nunca le faltó nada”. Su expareja, que vive al lado de su casa con los hijos que tuvo con Geneilton, no sabía tampoco acerca de su paradero. Solo tienen contacto cuando se encuentra con los menores. La mujer afirmó que el joven buscado no se había comunicado con ella. La denuncia fue radicada el miércoles a la tarde Adrogué. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad no solo de la Plaza, sino de toda la zona aledaña para ver si el hombre se fue solo o con alguien. “Geni” o “Brasil”, como lo conocen todos, es de tez trigueña, pelo negro, barba, mide alrededor de 1,75 metros de altura. Un rasgo distintivo es que tiene el brazo derecho tatuado con la palabra “Evarista”, el nombre de su mamá, y la palabra “Familia”, en el pecho.

