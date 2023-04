Alberto Fernandez Maggiotti, Cascallares y Fabiani concretaron una nueva entrega de viviendas en Barrio Lindo

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, una nueva entrega de 56 viviendas en Barrio Lindo, en la localidad browniana de Malvinas Argentinas. En el marco del “Programa Reconstruir”, la emotiva actividad se llevó adelante dentro del barrio junto a 56 familias brownianas que cumplieron el sueño de la casa propia, las cuales se suman a otras 104 viviendas que fueron entregadas en un acto similar a fines de octubre de 2022. Mientras tanto, según se anticipó oficialmente, en mayo se prevé la entrega de las 48 casas restantes que completarán las 244 viviendas totales correspondientes a Barrio Lindo I. Asimismo, se está avanzando actualmente a todo ritmo con la construcción y puesta a punto de 329 domicilios más pertenecientes a Barrio Lindo II. Las 573 viviendas están emplazadas en un total de 23 manzanas, de la localidad de Malvinas Argentinas, y forman parte del programa de financiamiento del Plan Federal para la Urbanización impulsado por el Gobierno Nacional. Dichas viviendas son destinadas a familias que se encontraban asentadas en el margen de los arroyos comprendidos en la Cuenca Matanza Riachuelo y cuentan con una variedad de entre dos y cinco habitaciones, además de que algunas están adaptadas para personas con movilidad reducida. Cabe destacar también que como obras anexas en los barrios se efectuaron también mejoras hidráulicas, pavimentos de hormigón, redes de luz, agua, cloaca y gas, además de luminarias con tecnología LED. Durante la actividad, Maggiotti destacó que estas viviendas del Programa Reconstruir “tuvieron una inversión de más de $244 millones y permitirán que 56 familias de Almirante Brown sean, desde hoy, dueñas de su casa propia”. Por su parte, Mariano Cascallares enfatizó que “al igual que en octubre del año pasado cuando entregamos las primeras 104 viviendas, hoy es un día histórico para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown”. “Gracias al trabajo con el Gobierno Nacional muchas familias están cumpliendo el sueño de tener su casa propia, en el marco de obras que cambian y mejoran la vida por completo”, añadió. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que actualmente en Almirante Brown se están llevando adelante también obras estructurales como los tres Pasos Bajo Nivel en las calles Presidente Perón (Rafael Calzada) y Diehl (Longchamps), en la avenida San Martín (que ya está habilitado y se encuentra en la etapa final de la obra) y el histórico Viaducto de Ruta 4, además de nuevos pavimentos y obras hidráulicas en todos los rincones del distrito”. Para finalizar, en la localidad de Malvinas Argentinas, y particularmente en inmediaciones a Barrio Lindo I y II, el Municipio de Almirante Brown concretó importantes obras anexas como un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, una nueva plaza, y un Centro Comunitario, además de la construcción de un nuevo Jardín de Infantes, con fecha de finalización para mayo de este año, y de un Polideportivo con Natatorio Cubierto y Climatizado, en proceso de licitación. De la actividad participaron también la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, y la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Nápoli, entre otras autoridades.

