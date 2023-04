Cuándo cobro Desempleo ANSES: calendario de pagos de abril 2023

El organismo previsional confirmó las fechas del cobro de haberes según la terminación del DNI. Conocé las fechas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago correspondientes al calendario de abril de 2023 para todos sus beneficiarios. En el caso de la prestación por Desempleo comienza a cobrar a partir del 24 de abril.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en abril 2023

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril.

Prestación por Desempleo: cuáles son los requisitos

Para poder adquirirla será necesario: Encontrarse en situación legal de desempleo por causas no imputables como trabajador.

Para trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

Para trabajadores eventuales: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

DNI (original y copia).

Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso.

¿Cómo solicitar la Prestación por Desempleo?

El trámite es personal y hay 90 días hábiles para solicitar la prestación desde la fecha en que se produjo la ruptura de la relación laboral. Después del plazo establecido, por cada día hábil transcurrido, se descontará un día de prestación. Reunir toda la documentación personal y familiar correspondiente. Si hubo intercambio de telegramas con el empleador se deberán presentar también, junto con la constancia del Ministerio de Trabajo.

Pedir un turno en ANSES.

Presentar la documentación requerida en la oficina de ANSES consignada en el turno que solicitaste.

En caso de conseguir trabajo, se deberá pedir la suspensión del beneficio en alguna oficina de ANSES, dentro de los 5 días hábiles de haberse incorporado al nuevo trabajo. Debe ser por escrito, a través del Formulario PS. 3.5 que se presenta en una delegación de ANSES o por medio postal.

