Gobiernos provinciales y excombatientes conmemoran Malvinas con vigilias y festivales

A 41 años de la guerra de Malvinas, gobiernos provinciales, municipales y centros de excombatientes organizaron vigilias, actividades artísticas, desfiles y festivales solidarios para conmemorar el domingo el Día del Veterano y de los Caídos en ese conflicto bélico. Tierra del Fuego En Tierra del Fuego, provincia que tiene bajo su jurisdicción a las islas del océano Atlántico sur, la vigilia de Malvinas se realizará el sábado en Río Grande y Ushuaia, aunque el evento más multitudinario ocurrirá en la ciudad del norte de la provincia, donde los excombatientes se reunirán a esperar el 2 de abril junto a sus familiares, autoridades nacionales y locales, personal militar y miles de vecinos que durante toda la noche honrarán la memoria de quienes perdieron sus vidas durante la guerra. El domingo, el acto central tendrá mayor impacto en Ushuaia, con un encuentro frente al Monumento a los Caídos, sobre la costa del Canal Beagle. Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires, el músico varelense Nahuel Pennisi encabezará el festival gratuito que se realizará el domingo a las 17 en la plaza Islas Malvinas de La Plata, organizado por el Centro de Ex Combatientes (Cecim) platense y el Instituto Cultural de la Provincia, y que contará con shows de Lidia Borda, Hijas de su madre y Gonza Fernández. A su vez, el Instituto Cultural de la Provincia presentará hasta el 11 la experiencia de realidad virtual “Pisar Malvinas”, en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, con entrada libre y gratuita, para recorrer la geografía malvinense, conocer el paisaje, la fauna y manipular objetos, mientras la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregará este domingo a las 11 el premio Rodolfo Walsh a la Comunicación Popular al CECIM La Plata en la plaza Islas Malvinas de la capital bonaerense.

