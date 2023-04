Arrancó el FESTICALA con artistas locales y llegan “Massacre” y “Los Tipitos”

Con la presentación de numerosos artistas locales y un cierre de lujo a cargo de Guillermo Fernández, este viernes arrancó la edición 2023 del Festival de la Cultura Argentina y Latinoamericana FESTICALA. Hoy sábado habrá actividades para toda la familia y para esta noche se esperan las presentaciones de “Massacre” y de “Los Tipitos”. Con la Plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia como escenario principal, el FESTICALA combina las más variadas expresiones populares locales y regionales, junto a charlas, ferias, las más diversas expresiones culturales, e incluso concursos gastronómicos como el que tendrá lugar este mediodía cuando se elija la mejor empanada de Almirante Brown. “Este fin de semana invitamos a nuestras vecinas y vecinas a acercarse y disfrutar en o con amigos de la variada agenta cultural del FESTICALA”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que Juan Fabiani valoró el trabajo de todo el equipo “que tiene trabajando desde hace meses para hacer realidad esta verdadera fiesta de la cultura”. El FESTICALA es organizado por el Centro Cultural y Social Homero Manzi en forma conjunta con la Municipalidad de Almirante Brown a través del Instituto de las Culturas Brown. Este sábado 1° de abril las actividades comenzarán en el Auditorio a las 14,30 horas con la disertación de Hugo Caruzzo sobre “Las Regiones Culturales Bonaerenses”. Más tarde, a las 16,30 horas llegará la charla de Horacio Alonso sobre “El Movimiento Obrero Latinoamericano”. Mientras tanto, en el escenario Carlos Olivera, desde las 18 horas se presentará el Quinteto Agustín Guerrero; a las 19 habrá un Homenaje a Carlos Olivera y a las 20 llegará Cenizas del Alba. Desde las 21h horas tocará “Massacre” y se estima que hacia las 22 horas se presentarán “Los Tipitos”. Finalmente en el Centro Cultural Homero Manzi desde el mediodía se desarrollará el mencionado Concurso Gastronómico de la mejor Empanada de Almirante Brown, a las 18 horas se presentará Verte Volar y a las 23,30 llegara la Peña Festicala.

