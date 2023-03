Precios Justos Carne se renueva con una suba del 3,2% mensual

La vigencia del programa Precios Justos Carne se renovará a partir del 1° de abril con un incremento del 3,2% en los precios de los siete cortes de consumo masivo que integran la canasta, confirmaron fuentes ­oficiales. De esa manera, los que formarán parte de la ­continuidad del programa serán nuevamente asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado, que estarán a la venta en las principales cadenas de ­supermercados. La vigencia del programa se extenderá al menos hasta el 30 de junio y las piezas tendrán un aumento del 3,2% mensual. Precios Justos Carne entró en funcionamiento el pasado 17 de febrero a partir de un acuerdo voluntario alcanzado entre la ­Secretaría de Comercio, que encabeza Matías Tombolini, y representantes del sector ganadero, fundamentalmente las empresas nucleadas en el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC). Además de la rebaja en los precios, el ­programa ofrece beneficios como reintegros del 10% en las compras en carnicerías y minimercados en los pagos con tarjetas de débito. El régimen de reintegros a consumidores finales se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, e incluye un diferimiento por 90 días en el pago de obligaciones impositivas a los comercios enmarcados en esta actividad, de acuerdo a la resolución general 5.330/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Both comments and pings are currently closed.