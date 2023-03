El municipio de Brown profundiza las medidas para prevenir el dengue

El Municipio de Almirante Brown informó que está profundizando las medidas de prevención para mitigar la proliferación del mosquito transmisor de dengue, zika y también de la fiebre chikungunya. Ante las elevadas temperaturas que se vienen registrando, aún en otoño, la Comuna browniana continúa con operativos en los barrios y en las localidades, fundamentalmente en reservorios, espejos de agua y espacios verdes, además de promover la descacharrización, limpieza y corte de pasto en los domicilios particulares. En tal sentido, además de la fumigación, se despliegan estrategias de control y prevención mediante la aplicación de larvicidas en puntos estratégicos con el objetivo de regular la población adulta del mosquito y eliminar las formas acuáticas e inmaduras, previniendo la generación del insecto en su etapa larval. Se intensifican también las tareas de promoción para que la población conozca cuáles son las acciones preventivas que se deben llevar adelante en el hogar para contribuir en la lucha contra la enfermedad. Como así también saber cuáles son los síntomas y hacer la consulta médica temprana. “Avanzamos con operativos integrales para evitar que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca. Y para ello, les pedimos a nuestras vecinas y vecinos que trabajemos juntos, y contribuyan eliminando todos los lugares donde el Aedes Aegypti pueda reproducirse”, señaló al respecto Mariano Cascallares. En este sentido, desde la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, recordaron que el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito “Aedes Aegypti”, que necesita para su reproducción cacharros, cubiertas viejas, recipientes naturales o artificiales que contengan agua. Lo ideal como acción preventiva en el hogar es eliminar todos aquellos objetos que están en desuso y acumulen agua, además dar vuelta tachos, palanganas, baldes y frascos vacíos; cuidar la limpieza en general y el embolse de basura, destruir la chatarra y mantener el pasto corto. También se recomienda utilizar repelentes y colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Si bien cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero, algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Particularmente, las cubiertas de automóviles son espacios aptos para el desarrollo de estos insectos, tanto por su forma, su material (aislante) y su color oscuro que permite mantener la temperatura adecuada. Además, son propicios como criaderos del Aede Aegypti, los floreros, los portamacetas o bebederos de mascotas. Se recomienda que, frente a síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, (detrás de los ojos) y en las articulaciones y músculos, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías, las personas deben concurrir al centro de salud más inmediato para realizar el tratamiento adecuado.

Both comments and pings are currently closed.