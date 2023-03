Se necesitan 50 salarios mínimos para comprar un automóvil 0 km

Según un informe realizado por Focus Market para “Hablemos de Plata”, el blog de Naranja X, se necesitan casi 50 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) -de $69.500 cada uno- para adquirir el auto nuevo más económico del mercado. La buena noticia es que en marzo de 2023 -debido a los aumentos salariales- hubo una recuperación en la capacidad de compra del Fiat Mobi 0 km, uno de los modelos más baratos que se consiguen hoy en la Argentina. Mientras que en 2011 se hubieran necesitado 22 salarios mínimos para comprar un Fiat Uno 0 km, en aquel momento ese salario era de $1.840-, en marzo de 2022 se necesitaron 64,3 salarios mínimos para adquirir el Fiat Mobi. Esto se debió, principalmente, al impacto de las trabas a las importaciones, al aumento del dólar y al atraso del salario, que en marzo de 2022 estaba en $42.240. “Luego de 5 años de pérdida de poder adquisitivo del salario para la compra de un auto 0 km, en el comienzo de 2023 se revierte la tendencia y recupera valor. Los precios han tenido mayor nivel de estabilidad contra el año pasado y hay un mejor contexto para avanzar en la compra de un bien durable como un vehículo, que implica para muchas personas recobrar parte de un hábito natural de recambio de la unidad hacia el aspiracional de un 0 km”, detalló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. Cambios Si se observan anualmente los cambios en los salarios mínimos y en el precio de un automóvil 0 km a valores nominales, en 5 de los 12 años analizados los sueldos tuvieron una variación mayor al valor del vehículo. La mayor pérdida del poder adquisitivo del salario se dio en 2019 (un 53,9%), en 2020 (un 34%) y en 2022 (un 46%). Pero en el primer trimestre del 2023 -con la reciente suba del SMVM- tuvo una variación interanual del 110,6%, esto es, un 47% mayor a la variación vista en 3 meses de 2023 en el valor del automóvil. Esta radiografía arroja que Argentina es uno de los países de la región donde más cuesta adquirir un auto 0 km, así como también en Uruguay. ¿Qué sucede con

los neumáticos? Por su parte, en cuanto a la adquisición de nuevos neumáticos, el informe refleja que el SMVM fue perdiendo capacidad para adquirirlos: mientras que en 2020 se podían comprar cuatro neumáticos, con el SMVM de marzo de 2023 se logra adquirir la mitad, es decir, menos de dos. Di Pace también indica que “los datos del sector automotor arrancaron positivos en el comienzo del año, con un incremento del nivel de patentamiento del 10,8% frente a 2022. Además, hay perspectivas de crecimiento de la producción nacional de autos. En el primer bimestre, la actividad industrial automotriz es de las que más crecen, con un 30,5% interanual”. Para finalizar, el relevamiento de Focus Market refleja que, en este contexto, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo respecto del auto coincide con la recuperación de ventas y el nivel de patentamiento.

