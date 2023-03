El pedido de Persico a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la unidad

El referente del Movimiento Evita, Emilio Persico, analizó este sábado las posibles candidaturas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la discusión dentro del Frente de Todos (FdT). El dirigente social dejó en claro que ambas figuras valorarán “el triunfo” sobre los “intereses individuales”, de cara a las elecciones 2023. Elecciones 2023: la unidad del Frente de Todos Por otra parte, en la entrevista, Persico también respondió a las críticas por los planes Potenciar Trabajo, días después de conocerse la baja de 85.000 titulares de ese programa por las auditorías del Ministerio de Desarrollo Social. Respecto al debate en el eno del FdT, el dirigente social destacó que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner abogarán por la victoria del espacio, dejando de lado las diferencias propias de cada uno. “A Alberto y Cristina los veo poniendo por delante el triunfo del conjunto sobre los intereses individuales”, remarcó Persico este sábado, en una entrevista en Radio con Vos. En esa línea, el referente del Movimiento Evita contó que mantuvo varias charlas con el Presidente sobre el tema de las candidaturas, para definir la estrategia electoral del FdT. “Hablamos con Alberto Fernández sobre muchos temas. Hablando con los distintos sectores no veo dificultades para encontrar una estrategia de unidad. Tanto el Presidente cómo la Vicepresidenta quieren ganar”, señaló Persico. Ante la consulta sobre las expectativas para las elecciones 2023, el referente de las organizaciones sociales consideró: “Espero que tengamos un candidato competitivo en el FdT. A eso, Néstor lo tenía muy claro, decía que hay que mantener este espacio político por 20 años para poner en pie a la Argentina”, indicó. Planes sociales En cuanto a la discusión por los planes sociales y el plan para convertirlos en trabajo genuino registrado, Persico fue claro y argumentó que “los planes son las transferencias más chicas que tiene el Estado”. Ante los cuestionamiento por el “gasto social” del Gobierno, el referente del Movimiento Evita, quien además es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, explicó que “representa el 0,6% del PBI del total de 12%” por lo que “la Derecha va a ir contra eso”, advirtió. En ese sentido, Persico destacó que “en la puja distributiva el sector de los trabajadores informarles está perdiendo”, por eso “lo primero que hay que hacer es registrarlo, avanzar en la ayuda más importante para obtener mayor productividad”, señaló. Aprovechó para lanzar algunos pedidos y advertencias al Gobierno, puesto que “son cosas que hay que hacer y no se han hecho”, planteó. “Nosotros hicimos propuestas desde el primer día, 12 leyes que están durmiendo en Diputados, hasta crear un Ministerio para ayudar a los trabajadores informales. La política esto no lo ve y lo único que se le ocurre es la ayuda”, sunrayó.

