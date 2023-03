Eduardo “Wado” de Pedro pidió “hablarle más a los y las jóvenes que no conocieron las consecuencias de 2001”

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, convocó a la militancia y la dirigencia a “tener la responsabilidad de hablarle más a los y las jóvenes que no conocieron las consecuencias de (la crisis) 2001, y también de lo que se trata un proyecto nacional y popular, porque hoy el futuro vuelve a discutirse”. Así lo expresó el titular de la cartera de Interior durante su discurso en el microestadio de Ferro, en el marco del Primer Congreso Nacional de la Corriente Martín Fierro, en ocasión del vigésimo aniversario de la agrupación que integra el Frente de Todos. Allí sostuvo que “es necesario seguir militando para que haya una democracia plena, para que Cristina Fernández siga siendo esa barrera de contención al avance de la derecha y que pueda decidir y definir cómo sigue nuestro proyecto popular y nacional, democrático e inclusivo”. En ese sentido, en medio de la proscripción de la vicepresidenta y las elecciones presidenciales cada vez más cerca, Wado de Pedro consideró que “el futuro vuelve a discutirse y a mezclarse con el pasado tan doloroso que vivimos” por lo que reafirmó la necesidad de “comenzar a contarles a los más jóvenes lo que fue la Argentina en los 90 y lo que costó”. “Vamos a levantar las banderas del peronismo, vamos a ir con un programa que levante la mejor tradición de nuestra fuerza; de ese peronismo que supo hacer autos, tractores, aviones, que pudo desarrollar una Argentina federal”, expresó ante los militantes y dirigentes. A la vez, y de cara a conmemorarse los 20 años del primer gobierno de Néstor Kirchner, señaló que fue “ese mismo peronismo que con Néstor y Cristina volvió a posicionar a la Argentina en las discusiones de las naciones, la Argentina que empezó a hacer satélites, redes de fibra óptica, inversiones en tecnología. Ese peronismo que sabe combinar inversiones, desarrollo con ciencia y tecnología, y con industria nacional”.

