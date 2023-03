Cascallares y Fabiani acompañaron en la firma de su escritura a familias de Calzada, Don Orione, Glew, Longchamps Malvinas y San José

Durante un emotivo acto desarrollado en la Casa Municipal de la Cultura, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, acompañaron en la firma de su escritura a 203 familias de las localidades de San Francisco de Asís, Rafael Calzada, Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas y San José. Allí las autoridades rubricaron la firma de estos documentos tan importantes junto con representantes de la Escribanía de Gobierno bonaerense, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este sentido, 79 escrituras correspondieron a la “Ley 10.830”, 77 escrituras al “Instituto de la Vivienda”, 29 a la “Ley 24.320, prescripción adquisitiva Barrio Ona y Ministro Rivadavia”, y 18 a “Provincia de Buenos Aires, Inmuebles Fiscales: Barrios La Antena, Barrio Lindo, San Ramón y Santa María”. Durante el acto, 203 familias pertenecientes a las localidades de San Francisco de Asís, Rafael Calzada, Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas y San José firmaron sus escrituras y obtuvieron la seguridad jurídica de su hogar y acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o presentar la escritura como garantía. “Es una alegría compartir con ustedes este momento tan importante. Además queremos contarles que ya superamos las 14.000 escrituras en este tiempo y es una noticia que nos pone muy felices porque sabemos lo importante que es este documento para las familias de Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, felicitó a todo el equipo municipal y de la Escribanía de Gobierno provincial por el “enorme trabajo articulado”. “Somos el Municipio que más escrituras está haciendo y eso nos llena de orgullo”, agregó. Por parte de la Escribanía General de Gobierno provincial participaron también las escribanas Natalia Nava y Lucia Malpeli, en tanto que del Municipio de Almirante Brown dijeron presente el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas, y la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri. También dijeron presente los delegados José María Vera (Longchamps), Antonella Napoli (Malvinas Argentinas), José Canto (Rafael Calzada) y Humberto Morelli (San José), entre otras autoridades.

