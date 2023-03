La Vicepresidenta encabezará un encuentro organizado por el Grupo de Puebla

Cristina Kirchner volverá a copar la escena política con su sola presencia y un nuevo discurso apuntado a la justicia federal, donde se tramitan las causas que más le preocupan. Esta tarde participará del encuentro denominado “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. La cita es en el Centro Cultural Kirchner (CCK), cerca de las 19, el mismo lugar en el que ayer Alberto Fernández brindó un discurso institucional, sin señales políticas ancladas en el año electoral. El Presidente comparó la situación de su compañera de fórmula con la de Evo Morales en Bolivia, pero evitó darle mayor protagonismo en un discurso que también tuvo críticas a la justicia. La Vicepresidenta tendrá el respaldo del Grupo de Puebla, donde se concentran los ex presidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España), que fueron los que armaron el evento y viajaron a la Argentina para estar presentes. El encuentro se iba a realizar a fin de año pasado, luego del atentado a CFK, pero la ex mandataria contrajo Covid-19 y la fecha se postergó. Para ese momento el kirchnerismo había planeado una fuerte movilización en las calles porteñas con el respaldo de los distintos sectores del Frente de Todos. Hoy no existirá esa convocatoria.

Both comments and pings are currently closed.