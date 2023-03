El municipio interpuso una cautelar que incluye una multa de $347 millones a EDESUR

El Municipio de Almirante Brown informó que en las últimas horas interpuso una medida cautelar contra la empresa Edesur por los reiterados cortes en el suministro eléctrico, al tiempo que le reclamó a Edesur que restituya el servicio eléctrico en la Estación Elevadora de Aysa en Quilmes para que retorne la provisión de agua potable en la región. Dicha medida tiene por objeto la restitución inmediata del servicio y la imposición de una multa sancionatoria de hasta $347.500.000 que deberá afrontar la prestadora eléctrica a partir de la acción de la Comuna. “Edesur es la empresa privada responsable de brindar el servicio eléctrico en nuestro distrito y en toda la región. Por eso ante los constantes incumplimientos de las últimas jornadas y los consecuentes perjuicios para nuestros vecinos, la denunciamos en la Justicia e impulsamos esta cautelar para que restituya de forma inmediata el suministro”, indicó Mariano Cascallares. Añadió Mariano Cascallares que la medida cautelar que se interpuso desde el Municipio “impone una multa de hasta $347.500.000 a la prestadora eléctrica nacional, a modo de resarcimiento por los perjuicios ocasionados a nuestra gente, los usuarios”. La multa se destinará a CUBRIR EL DAÑO DIRECTO de los usuarios provocado por los cortes de electricidad a las vecinas y los vecinos de nuestro distrito. Mientras tanto, el Municipio de Almirante Brown continúa exigiendo la restitución del servicio eléctrico en la Estación Elevadora de Aysa para que dicha empresa pueda retomar el suministro de agua potable en toda nuestra región.

Both comments and pings are currently closed.