El municipio abastece con agua a los barrios, instituciones y hospitales

El Municipio de Almirante Brown informó que, frente a los problemas que se vienen registrando en el suministro de agua potable por una falla eléctrica en la Estación de Aysa en Quilmes y que afecta a la región, está llevando a cabo diversos operativos de entrega del vital elemento en los barrios y en instituciones de nuestro distrito. “Acompañamos a nuestras vecinas y vecinos que vienen padeciendo primero las fallas en el servicio eléctrico de Edesur y luego interrupciones en el suministro de agua potable”, indicó en ese sentido Mariano Cascallares.. “Por eso con camiones cisterna de la Comuna y de los Bomberos Voluntarios y junto a nuestros equipos de Defensa Civil y de Desarrollo Social estamos entregando agua en los barrios, a las instituciones, geriátricos, centros médicos y hospitales de Almirante Brown”, agregó el intendente interino Juan Fabiani. Mariano Cascallares finalizó sosteniendo que “mientras tanto le exigimos a la empresa Edesur que regularice el suministro eléctrico en la Estación de Agua Potable de Aysa en Quilmes, que es lo que causa la falta del vital elemento”.

