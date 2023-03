Comienza la Campaña Antigripal en toda la Provincia

El ministerio de Salud de la Provincia lanza mañana la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2023, destinada al personal de salud, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años, y personal estratégico. Estará disponible en forma gratuita en todos los vacunatorios bonaerenses y no requiere orden médica. La vacuna antigripal tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo. Por esto, la estrategia de vacunación en territorio bonaerense se llevará a cabo de manera escalonada, de acuerdo a la población más expuesta. La primera etapa, que comienza mañana 17 de marzo, está dirigida al personal de salud. En tanto, desde la cartera sanitaria recordaron que es importante que todas las personas a partir de los 6 meses cuenten con su esquema primario de vacunación COVID-19 completo, y las dosis de refuerzo correspondiente. Asimismo aclararon para quiénes no estén al día, que ambas vacunas pueden administrarse en forma simultánea y junto con otras inmunizaciones del Calendario Nacional. Para esto, recomendaron que toda persona que concurra al vacunatorio lleve su carnet y libreta de vacunación, junto con la de sus hijos e hijas para su chequeo por parte del equipo de salud. Recordemos que la gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible ya que se contagia de una persona a otra, por el contacto de gotitas provenientes de la vía respiratoria de personas infectadas que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Si bien, por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas, en los grupos poblaciones de riesgo puede ocasionar graves complicaciones. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? -Personal de salud.

-Niñas y niños de 6 a 24 meses.

-Personas gestantes en cualquier trimestre de gestación.

-Puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad).

-Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

-Personas mayores de 65 años.

-Personal estratégico.

