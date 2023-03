YPF aumentó 3,8% todos sus combustibles

Luego de que la petreolera Shell aumentara el precio de sus combustibles ayer, este jueves fue la estatal YPF quien se ha sumado a la movida y también sigue el mismo camino. La suba de precios del 3,8% de la empresa YPF comenzó a regir de manera efectiva desde las primeras horas de hoy. La medida de la petrolera estatal ha sido adoptada en el marco del acuerdo alcanzado entre las firmas del sector y el Gobierno, por el que los combustibles forman parte del programa Precios Justos y pueden aumentar en marzo ese porcentaje. “Este ajuste contribuye a compensar la variación del tipo de cambio oficial, los mayores costos logísticos y de operación, y el aumento de precios de los biocombustibles”, remarcó la empresa mediante un comunicado.

Both comments and pings are currently closed.