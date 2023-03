“A la inflación la tenemos que combatir con propuestas, no con memes”, dijo Arroyo

“La situación es crítica”, dijo de manera contundente Daniel Arroyo al ser consultado sobre el índice de inflación publicado por el Indec que en febrero registró 6,6 por ciento, acumuló 13 puntos este 2023 y en la interanual es del 102 por ciento. Para el ex ministro de Desarrollo Social, lo más preocupante guarda relación con los alimentos. “Tenemos 10 por ciento de suba en los precios de los alimentos y esto es uno de los problemas centrales y parte del problema de la protesta social en Argentina, sea frente al Ministerio de Trabajo o en diversas manifestaciones”, señaló. El diputado nacional del Frente de Todos enfatizó que “a la gente no le alcanza la plata y esto tiene que ver con que el pan está arriba de 500, la leche arriba de 300 y el asado arriba de los 1200”. “Es para tomarlo con seriedad. Tenemos que discutir dos cosas: una es la discusión de un plan antinflacionario integral, algo que tiene que ser un tema central de campaña no a través de memes ni de tuits sino a través de propuestas serias. Por otro lado, hay que reforzar precios justos. Esos 1200 productos que están en la Canasta Básica hasta junio deberían sostenerse más allá”, recalcó al apuntar – sin mencionarlos – contra Patricia Bullrich y Martín Tetaz, entre otros. A los ojos del ex funcionario, “el gobierno de Alberto Fernández hay que dividirlo en dos etapas: la pandemia y la postpandemia”. “En la pandemia se va a reconocer el rol que tuvo el Estado en atender lo social, lo sanitario y el empleo. En la postpandemia, el gobierno del Frente de Todos va a ser evaluado por cuanto logró estabilizar el precio de los alimentos y mejorar los salarios”, recalcó.

