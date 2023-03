Brown lanzó una convocatoria de conductores para los móviles de la Policia Bonaerense

Con el objetivo de continuar fortaleciendo las herramientas preventivas del delito, el Municipio de Almirante Brown realiza una nueva convocatoria para que vecinos y vecinas del distrito se inscriban para ser conductores de móviles policiales y se sumen a la Policía Bonaerense. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 8 a 17 horas en el Centro de Operaciones Municipal (COM), ubicado en la avenida Monteverde N°4393, de la localidad de Burzaco. En este sentido, los requisitos para avanzar en el proceso de inscripción son ser argentino nativo, naturalizado o por opción; tener entre 18 y 29 años, poseer registro de conducir particular vigente (para autos) con un mínimo de seis meses de antigüedad y haber finalizado los estudios del nivel secundario, Además, el o la postulante no debe contar con antecedentes desfavorables a la función, debe responder correctamente a las aptitudes psicofísicas que establezca la presente y su reglamentación y aprobar un curso de Conductor Motorista. Para mayor información, los y las interesadas pueden comunicarse al 2206-1325, por Whatsapp al 1156613583 o bien enviar un mail a seguridad@brown.gob.ar. “En esta oportunidad volvemos a convocar a nuestros vecinos y vecinas a que se inscriban en la fuerza provincial en la búsqueda de nuevos conductores para los móviles policiales”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó que “gracias al trabajo articulado con el Gobierno Provincial seguimos sumando más y mejores herramientas para potenciar la prevención del delito en Almirante Brown”. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani recordó que en los últimos años se “instalaron 1600 cámaras de monitoreo fijas y móviles tanto en las calles como en colectivos; se construyó el Centro de Monitoreo Municipal (COM) más moderno de la región, se colocaron cientos de Alarmas Municipales Comunitarias, como también de “Puntos Seguros” o Tótems en espacios públicos, se lanzó la App Alerta Brown, y se instalaron de decenas de miles de luminarias con tecnología LED”.

Nuevos móviles policiales Cabe recordar que en enero de este año, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad del Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino, Juan Fabiani, entregaron 60 nuevos móviles policiales destinados a la prevención del delito en nuestro distrito. La presentación de las unidades cero kilómetro se realizó en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde fue exhibida la flota destinada a renovar la totalidad de móviles del Comando de Patrulla, de la Policía Local y de las diez comisarías brownianas. En esa oportunidad, gracias al trabajo articulado con Nación y Provincia, se entregaron un total de 60 móviles cero kilómetro, entre ellos, quince autos Fiat Cronos para las zonas más urbanas, treinta y cinco camionetas Ford Ranger y diez camionetas Toyota Hilux para el resto del distrito.

