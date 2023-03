El municipio acompaña a los vecinos ante las falencias del servicio de EDESUR

El Municipio de Almirante Brown, través de la Oficina de Defensa del Consumidor, informó que dispuso potenciar la atención, el asesoramiento y la gestión de los reclamos de las vecinas y los vecinos de nuestro distrito frente a las fallas en el suministro eléctrico de la empresa privada Edesur. De esta manera, desde la Oficina de Defensa al Consumidor indicaron que se puede gestionar el reclamo contra la prestadora para que se restablezca el servicio en prioridad, se reintegren los días sin suministro, se reparen los artefactos dañados como consecuencia de los cortes y se otorguen resarcimientos por pérdidas de alimentos o medicación. Con tales fines, los vecinos pueden iniciar los trámites en www.almirantebrown.gov.ar/ defensadelconsumidor o enviando un email a defensaconsumidor@brown.gob. ar. También se encuentra habilitada de lunes a viernes de 8 a 14 horas la línea telefónica 5034-6200 internos 211 / 212 / 213. Según se informó oficialmente, los pasos a seguir para iniciar el reclamo para el restablecimiento urgente del servicio son realizar la denuncia de la falta de suministro ante la empresa privada Edesur y presentar ese número de reclamo en la web del Municipio de Almirante Brown o a través del email, donde se debe especificar también el número de cliente, el domicilio afectado y el nombre de la persona titular. Finalmente, para iniciar un proceso administrativo para un resarcimiento por los días sin servicio o artefactos quemados, los vecinos y vecinas deben enviar la factura, el DNI, el número de reclamo y especificar la falla a denunciar. “Ante el deplorable servicio brindado por la empresa Edesur, acompañamos a nuestros vecinos y vecinas de Almirante Brown a través de la Oficina de Defensa al Consumidor para denunciar la falta de servicio, pedir el restablecimiento del mismo y también resarcimientos por artefactos dañados, pérdidas de alimentos o medicación”, enfatizó Mariano Cascallares. Finalmente, el intendente interino Juan Fabiani, indicó que “desde el Municipio de Almirante Brown estamos potenciando los canales de atención para que los vecinos y vecinas puedan realizar las denuncias” al tiempo que instó a que se comuniquen ya que “hay todo un equipo trabajando para dar respuesta frente a los problemas que puedan producirse con este y con otros servicios”.

Both comments and pings are currently closed.