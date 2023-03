Continua el paro de 12 horas en 80 líneas de colectivo: cuáles son

Alrededor de un centenar de líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) paralizaron sus servicios desde la medianoche y por el término de 12 horas, en razón de un conflicto derivado en la elección de autoridades en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida fue convocada por la Lista Azul, opositora a la conducción del secretario general de la UTA, Roberto Fernández. Esa fracción, que a nivel nacional encabezan los dirigentes Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo, mantiene un acampe en la puerta del Ministerio de Trabajo hace cuatro días. ¿El motivo? Se encuentra reclamando que se le reconozca el triunfo electoral que afirman haber alcanzado en algunas secciones. Ante la falta de respuestas, los líderes del sector anunciaron un cese de tareas que arrancó desde la medianoche y se extenderá hasta las 12 de este viernes. Estas son las líneas que paran Según se informó, las líneas que dejaron de prestar servicio anoche son: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435. Tampoco brindan servicio las líneas 503, 514, 520 y 570, entre otras, que tienen un amplio recorrido en el conurbano. Las líneas 275, 542, 548, 550, 551,552 y 553, de la empresa Santa Fe, también anunciaron que no realizan los recorridos.

