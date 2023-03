Cascallares: “Nos llena de orgullo que nuestra Universidad tenga sus primeros egresados”

Mariano Cascallares destacó que, mientras continúan a todo ritmo las obras de infraestructura en la Quinta Rocca de Burzaco, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) cuenta con 4 mil alumnas y alumnos de los cuales cerca del 80 por ciento son primera generación de universitarios, y acaba de realizar la colación de los primeros egresados de esa Casa de Altos Estudios. “Nos llena de orgullo seguir dando pasos tan importantes con nuestra querida Universidad que continúa sumando carreras, alumnos e infraestructura con la premisa de vincular a la educación universitaria con el trabajo y la producción en nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares quien adelantó que está cada vez más cerca la culminación del primer edificio de aulas de la UNAB. En efecto, 15 alumnas y alumnos acaban de convertirse en los primeros graduados de la historia de la Universidad browniana. Se trata de egresados de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática y de la Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones. “Es muy emocionante para nosotros repasar todo el proceso y que ya tengamos los primeros egresados”, indicó Cascallares, para agregar que “recuerdo noviembre de 2015, cuando acababa de ser electo intendente de Almirante Brown, y logramos que el Congreso Nacional convirtiera en Ley a nuestra querida UNAB. Luego vinieron cuatro años de lucha en los que incluso habilitamos aulas de nuestro Municipio para que comenzara a funcionar. Y finalmente con este Gobierno Nacional llegaron las obras históricas que ahora estamos concretando”, aseguró. La referencia es para la construcción del primer edificio de aulas en la Quinta Rocca de Burzaco, la puesta en valor de la histórica Casona preservando todo el patrimonio histórico y natural de dicho espacio y para la instalación de la Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown entre las localidades de Longchamps y Burzaco. Mariano Cascallares destacó el egreso de la primera camada de graduados en la UNAB, al tiempo que mencionó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, el 75 por ciento de los jóvenes que hoy cursan sus estudios universitarios en el Gran Buenos Aires son primera generación de universitarios en sus familias. Cascallares finalizó sosteniendo que “ello implica un cambio revolucionario en lo que respecta a la accesibilidad de nuestros jóvenes a la educación universitaria, algo que iguala derechos y genera nuevas oportunidades para nuestra gente de cara al futuro”, finalizó.

