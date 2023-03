Scioli y Cascallares recorrieron una de las fabricas de griferia más importantes del país

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y Mariano Cascallares recorrieron la empresa Aqualaf en el Parque Industrial de Burzaco, una de las principales empresas productoras de grifería de la Argentina que continúa potenciando su crecimiento. La visita se llevó adelante en la planta industrial ubicada en la calle Juan XXIII Nº 2911, donde las autoridades dialogaron con sus directivos y trabajadores y se interiorizaron sobre el trabajo de esta empresa que inició sus actividades en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown en el año 2015. La planta tiene actualmente una superficie cubierta de 5.000 metros cuadrados y cuenta con unos 92 empleados. Asimismo, gracias a su crecimiento sostenido están invirtiendo en un nuevo predio, otro galpón y maquinarias para seguir aumentando su producción. “Estamos muy contentos de recibir a Daniel (Scioli) con quien estamos recorriendo esta importante empresa que trabaja en el Parque Industrial de Burzaco y que sigue potenciando su producción con inversiones, fortaleciendo la industria nacional”, sostuvo Mariano Cascallares durante la recorrida. “Esta empresa browniana está integrada comercialmente con Brasil por medio de la empresa Deca Brasil y año tras años sigue creciendo con nuevo equipamiento, maquinaria e incorporando personal. Incluso acaba de adquirir nuevo lote aledaño para seguir expandiéndose”, agregó Mariano Cascallares. Por su parte, Scioli agradeció la bienvenida y destacó “a Mariano Cascallares por su excelente trabajo para promover el desarrollo industrial en Almirante Brown”. Y subrayó que la que visitamos “es una empresa de grifería que en los últimos años no para de crecer después de la pandemia en producción, generación de puestos de trabajo e incorporación de nuevas tecnologías”. De la actividad participaron también el director del Banco Nación, Martín Ferré; el presidente de Nación Servicios, Pablo Pernicone; y el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, entre otras autoridades.

