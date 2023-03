Rossi sobre la interna en el Frente de Todos: “Tiene que haber una PASO”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó este lunes que el proceso de definición en el Frente de Todos (FdT) de cara a los comicios de este año “puede terminar con un solo candidato o varios” y reiteró que de ser más de uno los postulantes, “tiene que haber una PASO”, porque “sería un error sintetizar en alguien que no sintetiza”. “Los espacios necesitan un tiempo de maceración y falta que pase bastante aún bajo el puente para tener un lineamiento más definitivo”, afirmó Rossi al ser consultado en radio La Red sobre los distintos nombres que podrían encarar la candidatura presidencial del FdT. Sin embargo, se mostró partidario de respaldar una eventual candidatura del presidente Alberto Fernández para su reelección: “Ya lo dije claramente, si decide ser el candidato yo lo voy a acompañar; tiene todo el derecho constitucional y político y también de definir cuándo él crea que tiene que definir”. En ese sentido, el jefe de Gabinete aclaró que no será candidato, al sostener que tiene “un compromiso de acompañar al Presidente” hasta la finalización del mandato y “todos los esfuerzos están puestos en eso”.

