Tolosa Paz llamó a “no usar a los pobres” y reiteró su pedido de validación de datos

La ministra interpeló a Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera, para que los titulares del Potenciar Trabajo realicen la validación de identidad obligatoria para regularizar su situación como beneficiarios de ese programa. Está previso un acampe en las inmediaciones al ministerio. Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio 10 en la jornada en la que la Unidad Piquetera tiene previsto movilizarse y acampar frente a la sede de esa cartera, ubicada en la Avenida 9 de Julio y Belgrano. En ese marco, Tolosa Paz señaló que, “de fondo, la discusión es política” y se debe dar “en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina”.

