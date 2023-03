Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires y 11 provincias

Mientras sigue la ola de calor, el mal clima también se mantiene en casi todo el país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas por tormentas fuertes y granizo para localidades de al menos doce provincias. provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Se trata de un alerta amarillo para la Además, en el sur había alerta naranja por vientos en Santa Cruz y amarillo en Chubut; y por un aviso amarillo por lluvias para Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alerta por tormentas y granizo Rige este martes en localidades de 12 provincias un alerta por tormentas fuertes del SMN. El organismo informó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

