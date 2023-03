Cascallares y Fabiani entregaron 178 kits a instituciones educativas

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la entrega de 178 kits de materiales deportivos a establecimientos de Educación Secundaria, Centros de Educación Física y Patios Abiertos de todas las localidades de nuestro distrito, en un acto realizado en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en 25 de Mayo y Quiroga, donde las autoridades entregaron los kits conformados por pelotas de fútbol, vóley, handball y básquet; sogas, redes, aros, colchonetas, set de paletas, ringos, pecheras de entrenamiento, bolsones de lona, set de psicomotricidad y vallas, entre mucho otro equipamiento e insumos deportivos. Del total, 163 Kits de materiales deportivos se distribuyeron en 90 establecimientos de Educación Secundaria; otros tres para dos Centros de Educación Física (CEF) y los 12 restantes para Patios Abiertos de Almirante Brown. Cabe destacar que la adquisición de los kits fue realizada por el Consejo Escolar y luego la entrega fue coordinada junto con la Dirección de Educación Física, la Dirección de Políticas Socioeducativas y la Dirección Provincial de Educación Secundaria. “Estamos muy contentos de entregar estos kits deportivos para fortalecer con herramientas e insumos el trabajo de las instituciones educativas y potenciar el aprendizaje, el desarrollo físico, intelectual y también social”, destacó Mariano Cascallares durante el acto de entrega. Por su parte, Juan Fabiani remarcó que “desde el Estado municipal seguiremos trabajando por una educación pública de calidad, brindando más y mejores herramientas para que nuestros chicos y chicas crezcan y se desarrollen mejor y con igualdad de oportunidades”. De la actividad participaron la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el presidente de Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, y el director General de Relaciones Institucionales Educativas, Ezequiel Mars. También dijeron presente la Jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, además de directivos de los establecimientos educativos, profesores de educación física y representantes de la cooperadora.

