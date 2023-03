El municipio abrió la inscripción para los talleres artísticos 2023

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, abrió la inscripción para los Talleres Artísticos 2023 hasta el domingo 19 marzo, los cuales este año superan más de 100 propuestas gratuitas para todas las edades. En paralelo, también se abrió la inscripción para participar de los Talleres para Personas con Discapacidad. Los interesados e interesadas podrán inscribirse a través del formulario: https://forms.gle/ AWZpkgHh83tK4H6LA , donde se detalla cada taller, sus días, horarios y el lugar donde será dictado. Cabe destacar que las propuestas son gratuitas y están pensadas todos y todas: niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, están distribuidas en distintos puntos del distrito para lograr mayor descentralización. Las clases comenzarán el 10 de abril y a partir de la última semana de marzo se enviará vía email la confirmación de la vacante solicitada. En caso de que los cupos estén llenos, se comunicará el ingreso a una lista de espera. Desde la Comuna indicaron que quienes vivan en Ministro Rivadavia, Don Orione o Malvinas Argentinas, podrán también inscribirse presencialmente en el CIC de Don Orione, en la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia o en el CIC de Malvinas. “Estamos muy contentos de anunciar la inscripción para los más de cien cursos y talleres artísticos gratuitos pensados para todas las edades y distribuidos en distintos puntos de Almirante Brown para que estén al alcance de todos los vecinos y vecinas”, sostuvo Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino Juan Fabiani destacó que “con el equipo Municipal como cada año seguimos sumando más propuestas y abarcando diferentes disciplinas artísticas”. Por último, para evacuar dudas o solicitar mayor información, los vecinos y vecinas pueden comunicarse a través del mail: talleres@brown.gob.ar. Casa de la Cultura En el histórico edificio ubicado en Esteban Adrogué N° 1224 se ofrecen propuestas para todas las edades. Los más chicos, por ejemplo, podrán realizar Teatro, Dibujo, Guitarra, Escritura, Magia y Globología. También hay propuestas para adolescentes, como: Guitarra, Teatro, Jazz Contemporáneo, Fotografía; y también adultos: Piano, Dirección Teatral, Cultura y Lengua Quechua, Bombo Legüero, Danzas Tradicionales Argentinas, Guitarra, Realización Documental, Murga Uruguaya, Percusión, Canto, Folklore Latinoamericano, Teatro e Improvisación Teatral, Narración Oral y Artística, Cine Debate, Teatro del Oprimido (Teatro Foro) y Expresión Corporal para adultos mayores. Museo Claudio León Sempere de Burzaco En el edificio ubicado en Cristobal Colón 581 se dictarán propuestas de Artes Plásticas, tales como Acuarela para adolescentes, y Dibujo, Pintura, Serigrafía Vitrificable, Cerámica y Soguería (Tradicionalismo), para jóvenes y adultos. Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco En este espacio, situado en Eugenio de Burzaco N° 740, se dictarán Danza Clásica y Danzas Folklóricas Argentinas para adolescentes, al tiempo que habrá Danzas Andinas y Payadores, para jóvenes y adultos. Otras propuestas En la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué, sita en La Rosa N° 974, habrá talleres literarios, de Escritura y Análisis Literario, mientras que en La Cucaracha y en los Puntos de Cultura Brown (PCB) de Don Orione, Malvinas Argentinas y Ministro Rivadavia también se realizarán talleres artísticos gratuitos.

