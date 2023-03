Cascallares y Fabiani recorrieron empresa textil que potencia su producción y genera más empleo

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitaron una industria textil en Burzaco que se dedica a la fabricación de tejidos para colchones, que invierte en el país y potencia su capacidad productiva, generando más empleo en nuestra región. Se trata de la empresa Bekaert Textiles Argentina, ubicada en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) en Burzaco, que produce textiles de jacquard, covers y tejido de punto para colchones. En la ocasión, Cascallares y Fabiani recorrieron las instalaciones de la planta fabril y no solo dialogaron con los empleados sino que también se interiorizaron acerca de los procesos de producción que lleva adelante la misma. También se concretó la entrega de la correspondiente habilitación municipal. “Para nosotros es una enorme satisfacción conocer las industrias que integran nuestro Sector Industrial Planificado de Almirante Brown en Burzaco, con quienes trabajamos articuladamente con el objetivo de seguir creciendo, potenciando la producción nacional y promoviendo nuevos puestos de trabajo para nuestros vecinos”, expresó Mariano Cascallares. Bekaert Deslee (Argentina), y sus diferentes ubicaciones comerciales a nivel internacional, especialista, de reconocimiento mundial desde 1892 con sede en Waregem (Bélgica), en el desarrollo y manufactura de textiles para colchones, es el primer productor en el país para la industria desde el año 2003. La empresa está radicada en nuestro país fundamentalmente para abastecimiento local, hace ya unos 19 años; Y continúa invirtiendo para ampliar y mejorar la capacidad productiva, desarrollando también una línea de fundas para almohadas. La multinacional se distingue por el liderazgo en servicio, innovación y excelencia operacional. Participaron de la jornada Patricio Monhem (CEO de la planta de Burzaco), el secretario General del Municipio, Alan Grin, su par de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone, el subsecretario General, Juan Manuel Maidana, y la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini

