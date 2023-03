Sigue la alerta por el calor y las lluvias llegarían el miércoles

Este lunes se presenta en Buenos Aires y alrededores con cielo algo a parcialmente nublado, una temperatura estimada en 27 grados de mínima y 36 de máxima, y viento del norte rotando al noreste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Frente a esta condición climática, el organismo meteorológico mantiene la alerta roja por calor para la zona, lo que significa que las temperaturas pueden ser “muy peligrosas” y “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”. En tanto, este martes se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, con probabilidad de chaparrones por la tarde, y se mantendrán las temperaturas en 27 grados de mínima y 36 grados de máxima. El miércoles llegarán finalmente las tormentas, de acuerdo a lo previsto por el SMN, y la temperatura descenderá a 25 grados mínima y 32 de máxima.

