La Universidad Nacional Guillermo Brown ya tiene sus primeros graduados

Durante una emotiva ceremonia de egreso que tuvo lugar en el Campus que la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) posee en la Quinta Rocca de Burzaco, se produjo la colación de los primeros estudiantes graduados de la Casa de Altos Estudios browniana. El acto de egreso por fue encabezado el rector de la institución educativa, Pablo Domenichini y el vicerrector, Facundo Nejamkis junto a Mariano Cascallares y al intendente browniano interino, Juan Fabiani. También participaron de la jornada autoridades de diferentes universidades de la región y del Municipio, docentes, y familiares de los egresados. “Estamos felices de poder compartir un momento tan importante para nuestra comunidad educativa. Los nuevos profesionales que tenemos en el distrito -que en septiembre celebra su 150° aniversario- constituyen la primera generación de universitarios que recibieron su título y son el orgullo de una universidad joven como la nuestra de Almirante Brown”, expresó en la ocasión Mariano Cascallares. También detalló cada una de las obras en marcha que hacen a la infraestructura edilicia de la UNAB, entre ellas, el primer edificio de aulas, la construcción de la Estación de Trenes de la Universidad entre Burzaco y Longchamps, y la restauración de la histórica Casona de la ex quinta Rocca que funcionará como Rectorado. En tanto, al momento de los discursos cada uno de los oradores enalteció el crecimiento de la Casa de Altos Estudios, particularmente en momentos de pandemia, y el compromiso de quienes forman parte de ella en una tarea que promueve inclusión y proyecta un futuro mejor para la sociedad. En ese sentido, Nejamkis subrayó el poder contar con una universidad pública, gratuita y de excelencia, motivo de orgullo para todos los brownianos. Mientras que Domenichini agradeció a los que hicieron posible el desarrollo de la Alta Casa de Estudios, entre ellos al Municipio, y felicitó a los egresados que construyeron su carrera en los primeros años de la institución, todos primera generación de graduados en sus familias, y a partir de ahora embajadores de la misma. “Estamos cumpliendo un sueño. La educación es la mejor herramienta para desarrollar nuestro proyecto de vida en libertad”, subrayó. En la oportunidad recibieron sus títulos 15 estudiantes graduados del Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, y de la Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones. Todos prestaron juramento, ante Dios y la Patria para el buen desempeño de la profesión, entre ellos, Ezequiel Ortega, quien relató ante los presentes como fueron sus días de estudio y se mostró orgulloso de haber podido acceder a la educación superior en una institución del distrito. El acto se cerró con un brindis, en el que sobraron las muestras de alegría y satisfacción en los rostros de quienes hoy quedarán en la historia de nuestra querida universidad de Almirante Brown. Participaron de la ceremonia, entre otros, miembros de Consejo Superior de la UNAB, gremios, centro de estudiantes, el secretario de Políticas Universitarias, Daniel Hugo López, la rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, Adriana López; el vicerrector de la Universidad Arturo Jauretche, Miguel Binstock, el rector de la universidad Provincial de Ezeiza, Daniel Galli, la secretaria General de la Universidad de Lomas de Zamora, Victoria Llorentes. Además del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva.

Both comments and pings are currently closed.