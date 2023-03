Invasión de “bichitos negros”: qué son y cómo protegerse

Los pequeños insectos se detectaron en varias zonas del AMBA. Si bien no son peligrosos para la salud humana, si pueden serlo para nuestras plantas. ¿Cómo combatirlos? El calor extremo que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y gran parte del país trajo aparejado una plaga de insectos que asustó a la población. Si bien lo primero que se pensó es que se trataba de jejenes, en realidad se trata de una especie de trips científicamente nombrada como Caliothrips phaseoli. Qué son los “bichitos negros” que aparecieron en el AMBA Los Caliothrips phaseoli son una plaga insectil que pueden causar daño a las plantas y cultivos, no solo en el campo sino también en la ciudad. Si bien no hay evidencia de que los “bichitos negros” afecten directamente la salud humana, si se manipulan plantas o cultivos infestados con Caliothrips phaseoli, es posible que se produzca irritación en la piel o en los ojos debido a la saliva de los trips. En general, aunque no representan un riesgo para la salud humana, es importante tomar medidas para controlar su población y proteger los cultivos. Monitoreo: realiza una inspección regular de tus plantas y cultivos para detectar la presencia de Caliothrips phaseoli. Presta especial atención a las hojas, las flores y los tallos, ya que suelen ser los lugares donde estos trips se alimentan y ponen sus huevos.

Control biológico: utiliza enemigos naturales para combatir a los Caliothrips phaseoli. Por ejemplo, puedes utilizar nematodos o ácaros depredadores, que son depredadores naturales de los trips.

Trampas pegajosas: coloca trampas pegajosas cerca de tus plantas para capturar a los trips. Estas trampas son una herramienta útil para reducir la población de Caliothrips phaseoli.

Control químico: en casos extremos, puede ser necesario utilizar insecticidas para combatir a los “bichitos negros”.

Buena higiene: mantén tus plantas y cultivos limpios y libres de maleza, hojas y ramas muertas, que pueden servir como refugio para los Caliothrips phaseoli. Invasión de trips. (Fuente: @nicopildora) Por qué el calor alienta la propagación de los “bichitos negros” La propagación de los Caliothrips phaseoli puede verse favorecida por ciertas condiciones ambientales, como temperaturas cálidas y húmedas, que pueden aumentar la tasa de reproducción de los trips y acelerar su propagación. Lee también: En el microondas y muchos más: 6 lugares asquerosos donde podés ver cucarachas en tu casa Además, los “bichitos negros” pueden propagarse de varias maneras, entre ellas: A través del viento: los adultos de los Caliothrips phaseoli pueden volar y ser llevados por el viento, lo que les permite moverse de un lugar a otro.

Por contacto directo: los trips pueden pasar de una planta infestada a otra cuando las plantas están en contacto cercano entre sí.

En las semillas: los Caliothrips phaseoli pueden estar presentes en las semillas y transferirse a las plántulas durante la germinación.

Por insectos vectores: algunos insectos pueden actuar como vectores de los Caliothrips phaseoli, transportando los trips de una planta a otra.

Por manipulación humana: las personas pueden inadvertidamente transferir los trips de una planta a otra cuando manipulan plantas infestadas.

