El municipio prepara la inauguración de la nueva Casa de la Cultura de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown avanza a todo ritmo con las obras de la nueva Casa Municipal de la Cultura “Luis Sandrini” de Don Orione, que muy pronto se sumará a la recientemente inaugurada en la localidad de Ministro Rivadavia y a la histórica que funciona en Adrogué. Los trabajos consisten en la puesta en valor del viejo edificio de la Escuela Primaria N° 74, ubicado en el cruce de las calles Trojkovich y Vázquez, para la conformación de un espacio polifuncional dedicado al arte y la cultura. Este importante lugar contará con aulas equipadas para talleres, seminarios y conferencias; y también con un espacio escénico techado que oficiará de anfiteatro, con camarines y cabina para técnica. se trata de nuevos servicios para las vecinas y los vecinos de esa zona. En dicho espacio, además, funcionarán clases abiertas, talleres artísticos, seminarios de oficios para las artes, orquestas infanto juveniles, espacios de cine y espectáculos de todo tipo. Desde el Instituto Municipal de las Culturas anticiparon que está proyectado hacer dos casas de la cultura más en las localidades de Malvinas Argentinas y San José. “En este año tan importante en el que nuestro partido de Almirante Brown cumple 150 años, continuamos avanzando con obras muy importantes. En este caso con una nueva Casa de la Cultura para Don Orione que potenciará por completo las actividades artísticas y culturales”, subrayó Mariano Cascallares. Finalmente, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, sostuvo que se trata de “obras que realmente cambian la vida de la gente y también la realidad de los barrios, acercando servicios y también propuestas culturales y sociales que tan bien le hacen al desarrollo de la comunidad”.

