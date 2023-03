Qué gremios están negociando y cuáles ya acordaron aumentos

Marzo siempre es un mes de altísimo voltaje para los salarios. Esto se debe principalmente a que comienzan las negociaciones paritarias y también suele actualizarse el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). A fin de este mes, el salario mínimo que es de $67.743 pasará a ser de $69.500. Así lo dispuso el Consejo del Salario. De esta forma, esta categoría, entre marzo de contará un aumento del 110,5% entre marzo de 2022 y el mismo mes de 2023. Como suele suceder, este incremento impacta en los siguientes beneficios sociales: – Potenciar Trabajo: equivale a medio SMVyM por cuatro horas diarias de contraprestación laboral. En marzo será de $34.750 – Programa Acompañar: destinado a víctimas de violencia de género. En marzo pasará a ser de $69.500. – Docentes: por ley el salario de los docentes debe estar por lo menos un 20% por arriba del salario mínimo. – Jubilaciones: alcanzará a aquellos jubilados con los haberes mínimos. Los gremios en negociación Para el mes de marzo se esperan paritarias para los encargados de edificios nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la del sindicato de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC). También, se espera el cierre de los acuerdos con las cooperativas de electricidad y la de los trabajadores vitivinícolas, bodegas y citrícolas, según InfoGremiales. Otros gremios en negociación son los Panaderos de la Provincia de Buenos Aires, metalúrgicos, las empleadas domésticas, los bancarios y los empleados de comercio. En abril se le suman las negociaciones para la construcción, farmaceúticas, industria láctea, industria de la carne y empleados del seguro. Los gremios que ya acordaron En las últimas semanas, hubo gremios que ya cerraron paritarias para la primera parte del año, estos son: – Docentes a nivel nacional: los docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); la Unión de Docentes Argentinos (UDA); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) tuvieron un cierre de paritaria. El gobierno cerró la paritaria para los docentes nacionales con un 33,5% de aumento. En ese sentido, la misma se pagará en tres tramos: marzo, mayo y junio. – Unión Tranviarios Automotor (UTA) cerró paritarias con la Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros (FATAP) para enero y marzo con un 10% y un 7% para mayo. Este aumento alcanza a los conductores de corta y media distancia. – Docentes CABA: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los gremios docentes acordaron un aumento del 60% en seis cuotas que llevó el salario de un maestro de grado sin antigüedad a 263.592 pesos en febrero. De esta manera, en los próximos meses los docentes percibirán los siguientes incrementos: 14% a partir del 1° de febrero, 6% a partir del 1° de abril, 10% a partir del 1° de junio, 10% a partir del 1° de agosto, 10% a partir del 1° de octubre y 10% a partir del 1° de diciembre. El salario para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad será desde febrero de $306.966 pesos. El valor de la hora cátedra para Nivel Secundario en febrero será de $7.043,63 para docentes sin antigüedad y de $8.548,78 para aquellos con la máxima antigüedad. – Docentes PBA: los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) aceptaron la oferta de aumento salarial formulada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en paritarias. Incremento promedio en tres tramos: 18% en marzo, 10% en mayo y 12% julio para alcanzar un 40% acumulado a julio. – Estatales PBA: acordaron un aumento dividido en tres etapas: marzo, mayo y julio, promediando un 40% en ese último tramo. Retomarán las reuniones en agosto. – Universitarios: el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, ofreció un aumento salarial del 30% para el período marzo-junio a los docentes y no docentes de las universidades nacionales. “La propuesta del Gobierno contempla un incremento salarial para docentes y no docentes universitarios del 30% en tres etapas: 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio, e incluye la revisión en junio”. – Gremio de comercio rama turismo: los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08, Rama Turismo, tendrán establecido una suba salarial del 22,9% que se adelantará en dos cuotas: un 13% en marzo, sobres los salarios básicos y sumas no remunerativas; y un 9,9% en abril, sobre los salarios básicos de marzo más las sumas no remunerativas. – Judiciales PBA: los judiciales acordaron con el Gobierno un incremento del 40% al mes de julio, a abonar en 3 tramos. El incremento llegará a los bolsillos de los judiciales de la siguiente manera: 20% de aumento en marzo, 6% de aumento en mayo y 14% de aumento en julio. Además se pactó una mesa de monitoreo y revisión revisión en mayo y el compromiso de reapertura de la negociación paritaria en agosto.

