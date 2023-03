Cascallares y Fabiani encabezaron el inicio de clases en escuelas de Glew y San José

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y Mariano Cascallares participaron del acto de inicio del Ciclo Escolar 2023 en la Escuela Técnica N° 2 de Glew, donde acompañaron a alumnos y docentes, y supervisaron las obras que realizó el Municipio. El establecimiento se encuentra ubicado en las calles Campbell y Fausto de Parque Roma y cuenta con una matrícula de 830 alumnos. En esa Escuela Técnica el Municipio, en articulación con la Nación y la Provincia, construyó la biblioteca, nuevas dependencias administrativas, creó tres nuevas aulas, un nuevo núcleo sanitario, se colocaron baños para personas con discapacidad, rampas de acceso y se completó la instalación de gas de todo el establecimiento. Cascallares, acompañado por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, la titular del Consejo Escolar, Maria Marta Silva, y el director del colegio, Martín Escalante, puso de relieve el compromiso permanente del Municipio con la Educación, con la concreción de obras de ampliaciones y mejoras de centenares de edificios, tareas para las que se aprovechó el receso veraniego, logrando que los establecimientos estén listos para el inicio del ciclo escolar. “También nos ocupamos, junto a la Nación, a la Provincia y al Consejo Escolar, del nuevo mobiliario y de la provisión de kits educativos para que cada alumno tenga todos los elementos necesarios para el aprendizaje en el mejor lugar posible, en este caso la escuela” indicó Cascallares. Por su parte, el director Escalante agradeció a Cascallares y al Municipio por la concreción de obras en ese establecimiento educativo. FABIANI EN SAN JOSÉ En un acto que resultó muy emotivo para los padres de los chicos y chicas que ingresan al sistema público escolar y con la ansiedad de los de los pequeños alumnos al comenzar una nueva etapa, el intendente interino, Juan Fabiani encabezó hoy el inicio del ciclo lectivo en la Escuela Primaria N° 15 “Comandante Luis Piedrabuena” de la localidad de San José. La ceremonia en el establecimiento sito en La Torcaza al 800, se cumplió poco después de las 8 y contó con la presencia de los más de 340 alumnos, más sus familiares, especialmente los padres de los ingresantes al nivel primario, que siguieron la ceremonia muy emocionados por el arranque de sus hijos en el sistema educativo. Del acto también participaron alumnos de la Escuela Secundaria N° 40, que comparte sede con la Primaria N° 15. El intendente Fabiani indicó que “en la provincia de Buenos Aires hoy se inicia el ciclo lectivo para unos 5 millones de alumnos” y en el plano local resaltó el “fervoroso compromiso educativo del Municipio que, en siete años, desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares, logró la apertura de cuarenta establecimientos nuevos en los distintos niveles”. “Duplicamos en ese lapso el número de escuelas técnicas”, afirmó. Fabiani estuvo acompañado por María Marta Silva, Sergio Pianciola, el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Laflitto; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión y la Inspectora de Nivel Primario, Ángeles Dotari. Junto a al personal docente, la directora de la Escuela Primaria 15, Verónica Alonso, dio la bienvenida a las autoridades. También agradeció al Municipio por la realización del nuevo patio y playón polideportivo, la reparación de las cubiertas del establecimiento, las refacciones varias concretadas, la construcción del baño para alumnos con discapacidad y la conexión de los sanitarios al sistema cloacal, entre otras mejoras. NUEVO JARDÍN DE INFANTES EN GLEW Otro establecimiento en el que se iniciaron las clases fue el Jardín de Infantes 964, sito en Mazzini y Tapín de Glew, establecimiento que está estrenando sus instalaciones. Este nuevo Jardín de Infantes cuenta con seis aulas y una matrícula de más de 300 alumnos. En este caso, la ceremonia Fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawstuchenko, junto a María Marta y a Sergio Pianciola

Both comments and pings are currently closed.