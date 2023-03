Un incendio provocó el apagón masivo, ¿sabotaje?

Casi medio país se vio afectado este miércoles por un apagón masivo que se originó a partir de un incendio en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Como consecuencia del siniestro, el incendio perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con Rodríguez. Eso provocó que las protecciones del sistema eléctrico funcionen y la forma de protección es ir apagando lo que no se puede sostener. Ese apagón se provocó en la Región Centro: Santa Fe, Córdoba, Cuyo, Sur del NOA y se está trabajando para reestablecer la línea, el sistema quedó partido a la mitad. La zona noreste (NEA, Buenos Aires, Entre Ríos y Norte de Santa Fe desde Yaciretá se está regulando, y la zona Sur, la Represa del Comahue, que cubre la Patagonia, La Pampa, Neuquén, Río Negro. Atucha funciona bien pero como no tiene la electricidad que genera se paró por una cuestión de seguridad.

