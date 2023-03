Después del apagón masivo provincia posterga la apertura de sesiones ordinarias

En su cuarto año al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, este miércoles estaba programado que Axel Kicillof dé el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el edificio de la Cámara de Diputados bonaerense, en el centro de la ciudad de La Plata. Sin embargo, los cortes de luz masivos terminaron por decantar en la postergación de la ceremonia.

Both comments and pings are currently closed.