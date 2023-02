Fernández: “No importa quién presidirá el país en diciembre, sí que sea de los nuestros”

El presidente Alberto Fernández dijo este martes que “no importa quién va presidir el país” a partir del 10 de diciembre próximo, tras las elecciones presidenciales, sino que “sea uno de los nuestros”, en referencia a los integrantes de la coalición gobernante Frente de Todos (FdT), y recordó que cuando fueron electos Fernando de La Rúa y Mauricio Macri “el país se desmoronó”. El jefe de Estado encabezó este mediodía el acto con el que se certificó la cobertura total de cloacas en el partido bonaerense de Morón, desde dónde reivindicó la gestión realizada por su Gobierno a pesar del “contexto” de los últimos tres años, dónde se conjugó la herencia de inflación y endeudamiento, la pandemia y la guerra europea.

