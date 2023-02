Los combustibles mantienen su precio en marzo

El gobierno definió el futuro del precio de los combustibles durante marzo en Uruguay, y por segundo mes consecutivo, las tarifas se mantendrán en los mismos valores a partir del 1° de marzo. El único combustible que mostrará un ajuste, tal y como se había anticipado, es el gasoil, cuyo comportamiento en los mercados de referencia dio cuenta de una baja del 12% en su precio. Esto finalmente se reflejará en una reducción de 2 pesos por litro en los surtidores del país. La nafta, por su parte, si bien también podía experimentar una leve baja, mantendrá su mismo valor durante marzo. Con enero y febrero sin cambios significativos —el año comenzó con una baja en los precios locales, que reflejaron la caída del petróleo en los mercados internacionales—, se preveía que marzo tampoco significara ajustes importantes en las tarifas de combustibles. Asimismo, a la coyuntura internacional que parece alcanza un punto de estabilización, se le suma el factor interno de la buena caja de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), que sostiene los precios en Uruguay para que los cambios bruscos no impacten en el bolsillo de los consumidores finales. Las expectativas para marzo El hecho de que el gobierno mantuviera sin modificaciones los precios de los combustibles en marzo ya se preveía debido a que los valores del petróleo permanecieron similares a los de enero y tras considerar que Ancap tiene suficientes ingresos para amortizar el congelamiento. Al no haber realizado ajustes en los precios en febrero, las tarifas quedaron por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), es decir, lo que debería valer la nafta y el gasoil refinado según los parámetros internacionales. Algo que, se esperaba, en marzo podía verse compensado frente a una eventual baja en el PPI que no fuera acompañada por la baja en los precios locales. El Ejecutivo ya había mantenido los precios de los combustibles en febrero a pesar de que el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) indicaba que las tarifas deberían aumentar, con excepción del supergás, que aumentó 10 pesos por kilo. En esta ocasión, este combustible también permaneció sin cambios.

