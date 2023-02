Iniciaron la puesta en valor de la histórica Casona de la Quinta Rocca

El Municipio de Almirante Brown informó que, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se iniciaron los trabajos de puesta en valor de la histórica Casona de la Quinta Rocca de Burzaco en el predio donde funcionará la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). Respetando su patrimonio arquitectónico y cultural, en ese edificio histórico está previsto que comience a funcionar el rectorado de la Casa de Altos Estudios browniana. Y a metros de allí está muy avanzada la construcción del primer edificio de aulas de la UNAB, mientras que en el mismo predio se instala la estación de Trenes de la Universidad entre Longchamps y Burzaco. “Nos llena de emoción y orgullo verificar como avanzan los trabajos en la Quinta Rocca de Burzaco, que simbolizan el crecimiento de nuestra querida Universidad”, indicó Mariano Cascallares, para agregar que cada obra se realiza “respetando y preservando todo el patrimonio de este lugar tan especial de nuestro distrito”. Añadió que “esta obra es una realidad gracias a todo el trabajo articulado con el Gobierno Nacional, y especialmente con el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis”. Por su parte el intendente interino Juan Fabiani consideró que “seguimos dando pasos concretos para posicionar a nuestra UNAB como una de las principales instituciones de la educación universitaria de toda la región”. La Casona es una imponente construcción de mil metros cuadrados de superficie, de estilo Tudor y que brilló entre las décadas del 30 y el 50 del siglo pasado. Está rodeada por un predio de 13 hectáreas y perteneció a la familia Rocca hasta que en 2007 fue adquirida por el Municipio de Almirante Brown. La construcción de la Casona se inició en los primeros años de la década de 1920 utilizando muchos materiales especialmente traídos de Europa, algo muy común entre las familias adineradas de esa época. La puesta en valor de la Quinta Rocca de Burzaco, junto a la (muy avanzada) construcción del primer edificio de aulas y a la instalación de la nueva Estación de Trenes entre Burzaco y Longchamps convertirán a la Quinta Rocca en un polo educativo universitario que preservará y potenciará el patrimonio cultural y natural de dicho espacio.

