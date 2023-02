Salarios: qué trabajadores cobrarán aumento de sueldo y súper bonos en marzo

Llega el mes de marzo y la mayoría de los trabajadores aguardan con expectativa las negociaciones paritarias que se están dando en las últimas semanas para saber cuáles son los aumentos que obtendrán en la primera parte del año. En este contexto, una serie de trabajadores de distintos gremios obtendrán incrementos salariales ya pautados y lo que resta de súper bonos. En esta nota, los detalles. Comercio Para los empleados de Comercio, marzo es el último mes en el que se sabe que cobrarán un aumento, ya que representa el fin de la paritaria 2022-2023 y el comienzo de las negociaciones para el resto de los meses. Según dio a conocer la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), marzo será el mes de delinear cuánto será el aumento salarial de abril, mes en el que se completará la mejora del 101%. En este contexto, los salarios básicos de febrero (a cobrar en marzo) son de $165.900 pesos mientras que en marzo (a cobrar en abril), llegara a 182.700 pesos. En ambos casos, incluye el presentismo. El incremento salarial sellado entre la Federación gremial y las patronales consiste en un 22,9% que se abonará en dos tramos remunerativos y acumulativos de la siguiente forma: – 13% en febrero ( a cobrar en marzo) – 9,9% en marzo (a cobrar en abril). Cabe remarcar que los aumentos son remunerativos, pero las bases de cálculo serán los sueldos básicos de convenio y la suma no remunerativa del 59,5% que se estableció en mayo del año pasado. El 22,9% sumado al 59,5%del primer tramo totaliza un 82,4% en términos nominales, pero como es último acuerdo tienen una base de cálculo distinta, el incremento supera el 100% interanual. Empleadas domésticas Las trabajadoras que realizan tareas vinculadas al servicio doméstico tienen en marzo de 2023 un incremento del 4%, respecto de los valores de noviembre, según el último acuerdo paritario de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Esta actualización del 24% se otorgó de la siguiente manera: en diciembre hubo un incremento del 8%; en enero, del 7%; en febrero, del 5%; y un último ajuste del 4%, pautado para marzo. Colectiveros Los colectiveros enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordaron un aumento salarial del 29,5% para el primer semestre del año. Esa suba está en línea con la inflación estimada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que es del 60% para todo el año. El incremento de haberes en marzo será del 10%. En tanto le resta un 7% en mayo. Empleados estatales Los gremios de trabajadores estatales UPCN y ATE acordaron junto al Gobierno un aumento salarial por un adicional de 23,13% para el trimestre febrero-abril y concretaron un incremento de 97% en la paritaria anual de 2022. En marzo, los empleados estatales cobrarán 8% en tanto les resta un aumento más del 5,13% en abril. Mecánicos El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) acordó que en el mes de marzo cobrarán un incremento del 18,39% sobre los salarios básicos vigentes al 30/10/2022. Será el último aumento hasta el momento ya que también negociaron volverse a reunir a partir del 1 de abril. Por su parte, en relación al bono que muchos ya percibieron de $200.000 a $300.000, las empresas tienen tiempo para liquidarlo en los últimos días de febrero hasta el 10 de marzo. Empleados de edificio Los empleados de edificio alcanzados por el acuerdo firmado entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (Fateryh) y la Unión Administradores de Inmuebles (U.A.D.I.) cobrarán el último mes del súper bono que obtuvieron de $134.000, que será de $26.000 a liquidar con los salarios de febrero, en marzo. En octubre pasado las partes acordaron un incremento salarial del 48 por ciento para el último tramo del período paritario, destinado a la cuarta categoría establecida en el artículo 6 del mencionado convenio colectivo, y se aplicará el porcentaje al salario básico de las restantes categorías y adicionales. Por su parte, una vez cobrado este monto, comienzan las negociaciones paritarias para el resto del año. Trabajadores de Chacinados El Sindicato Obreros y Empleados de la Industria de Chacinados, Tripería y sus Derivados (SOEICHA) firmó el cierre de su paritaria 2022 y acordó que en marzo percibirán el pago de una suma no remunerativa de $35.000 en marzo 2023 incorporándose al sueldo a partir del mes de abril el 52% de mejora obtenido. Trabajadores de Call Centers La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto, lograron cerrar una revisión salarial del 22,9% para los/as trabajadores/as comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 781/20 Rama Call Center. En el mes de marzo cobrarán 9,9% -que se calcula sobre los sueldos básicos de las escalas convencionales y los importes no remunerativos correspondientes al mes de febrero de 2023-. Docentes Los docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); la Unión de Docentes Argentinos (UDA); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) tuvieron un cierre de paritaria. El gobierno cerró la paritaria para los docentes nacionales con un 33,5% de aumento. En ese sentido, la misma se pagará en tres tramos: marzo, mayo y junio.

Both comments and pings are currently closed.