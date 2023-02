Paro de colectivo, sorpresiva medida de fuerza por falta de pago de salarios

Este lunes comenzó con serias complicaciones para quienes deben utilizar diariamente el transporte público de pasajeros. Desde las cero horas de hoy, y de manera inesperada, hay paro de choferes de colectivos que afecta seriamente al Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de una medida de fuerza que llevan a cabo más de 50 líneas de colectivos en pleno reclamo gremial de trabajadores del Grupo DOTA. El paro abarca gran parte del servicio de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Los choferes de las líneas reclaman el pago de una deuda salarial. La medida de fuerza rige desde las 0 horas de este lunes 27 de febrero y “hasta regularizar la situación”, han manifestado voceros de la empresa. Las líneas de paro hasta son por el momento: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown, 520 Lanús. Mientras que hay otras como la 100 del Grupo DOTA que funciona con menos frecuencias. Por lo pronto la medida de fuerza afecta a más de 50 líneas de colectivos que operan en el AMBA, pero podría extenderse a más de 80 si continúa sin saldarse la deuda salarial.

