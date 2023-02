Monte Grande: un policía federal mató a un ladrón arriba de un colectivo

Un policía federal mató hoy de un tiro en la cabeza a un joven que subió armado y con intenciones de robo a un colectivo en la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, informaron fuentes de esa fuerza y judiciales. Fuentes policiales detallaron a Télam que un joven, que aún no fue identificado, subió al colectivo y sacó un arma de fuego con intenciones de robo. Según detalló un investigador, el atacante realizó un disparo para amedrentar a los pasajeros e intentó realizar dos detonaciones más, que no se produjeron. En ese momento, dentro de colectivo viajaba un agente de la Policía Federal (PFA), quien dio la voz de “alto, policía”, por lo que el asaltante comenzó a dispararle. El efectivo respondió la agresión con su arma reglamentaria, indicaron las fuentes. Producto del tiroteo, el joven recibió un impacto de bala en la cabeza y falleció tras ser derivado al hospital. En su poder, la policía secuestró un revólver calibre .32 que será peritado, indicaron las fuentes. El fiscal Jorge Grieco, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Lomas de Zamora, no tomó temperamento hacia el efectivo policial ya que determinó que actuó en legítima defensa y solo se lo notificó del inicio del expediente, concluyeron las fuentes.

