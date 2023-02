Grabois ponderó a Kicillof y dijo que “es la esperanza” para profundizar derechos

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, dijo este jueves que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, “es la esperanza para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares” y para profundizar el “piso de derechos”, durante la presentación de su libro “Los Peores” en la ciudad de La Plata “Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI”, señaló el dirigente social al tomar la palabra y agregó: “Lograr eso tan difícil en América Latina y en Argentina, algo que (Juan Domingo) Perón no pudo y ojalá que si pueda Cristina (Fernández de Kirchner) que es construir un trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos de la etapa anterior”. Las expresiones del líder de Patria Grande fueron vertidas este jueves en un colmado gimnasio del Club Platense de La Plata, hasta donde llegaron militantes de Patria Grande, UTEP, funcionarios del gabinete bonaerense, legisladores naciones y referentes locales.

