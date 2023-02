Kicillof junto a Mantegazza y Kreplak, presentó la provincialización del Hospital Ramon Carrillo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof estuvo en San Vicente, junto al intendente local, Nicolas Mantegazza y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolas Kreplak para encabezar el acto de incorporación del Hospital Ramón Carrillo a la red profesional de hospitales bonaerenses. Además presentó el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°30. “El municipio de San Vicente fue uno de los partidos que más creció en los últimos años: según datos provisorios del último censo, su población aumentó un 66% en un periodo de 12 años”, explicó Kicillof. A la vez que agregó: “Este crecimiento poblacional requiere de un Estado presente que brinde respuestas y garantice que todos y todas las bonaerenses accedan a los derechos que necesitan y que se merecen”

