El municipio inauguró una nueva base de operaciones del servicio de emergencias medicas 107 AB

Con el objetivo de seguir mejorando el tiempo de respuesta ante las emergencias médicas, el Municipio de Almirante Brown puso en funciones formalmente la sexta base de operaciones del servicio de emergencias 107 AB en la localidad de Malvinas Argentinas, donde además se presentó un mural conmemorativo y una Plaza de la Salud que será disfrutada por las vecinas y los vecinos. La actividad se llevó adelante en la calle Ituzaingó N°349, a metros del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°8 “El Encuentro”, donde se hizo el tradicional corte de cintas y se presentó el mural realizado por artistas locales, a través del Instituto Municipal de las Culturas. Esta sexta base se suma a las que funcionan en Adrogué, José Mármol, San Francisco de Asís, Burzaco y Glew, las cuales generan una mayor descentralización en el servicio y potencian la velocidad de atención para llegar en menor tiempo a todos los rincones del distrito. Cabe mencionar que durante la actividad, encabezada por el secretario de Salud, Walter Gómez, y la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila, se presentó también una Plaza de la Salud. El mural conmemorativo tiene una imagen de las tradicionales ambulancias del 107AB junto con las figuras de un médico y una médica. “Seguimos sumando herramientas para fortalecer y potenciar nuestro sistema de emergencias 107 AB, esta vez con la puesta en marcha formal de una nueva base operativa para agilizar los tiempos de respuesta”, remarcó Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó que “el nuevo edificio es acompañado por un mural realizado con artistas locales y una nueva plaza con juegos para potenciar el ejercicio saludable”.

