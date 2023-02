Kicillof: “Están todas y todos invitados a competir en una PASO” bonaerense del FdT

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que “están todas y todos los compañeros invitados a competir en una PASO” bonaerense del Frente de Todos. El mandatario formuló esas declaraciones en las últimas horas al ser consultado por medios de Tornquist, en Sierra de la Ventana, sobre la posibilidad de que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, la platense Victoria Tolosa Paz, se sume a participar de la primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO) para elegir al candidato a gobernador del peronismo este año. “El que quiera tener una PASO, competir, compañero o compañera, que lo haga”, respondió Kicillof y apuntó: “Por supuesto que deberá pensar que tiene una propuesta mejor. Bueno, que la haga. Están todos invitados a competir”.

