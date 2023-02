María Rosa Martínez: “Mi candidata y la de muchos es Cristina Fernández de Kirchner”

En diálogo con el portal Política Argentina, la diputada nacional del Frente de Todos insistió en la candidatura de la vicepresidenta de la Nación. “Mi candidata y la de muchos peronistas e integrantes del FdT es CFK. Hoy mi mamá de 88 años me decía es la única que puede gobernar argentina en este mundo tan convulsionado porque tiene la convicción de la soberanía y la defensa de los trabajadores”, expresó. “El planteo es queremos ganar, con el/la candidata que mejor mide y es CFK. El Presidente dijo eso”, remarcó. Respecto de la situación en la que se encuentra el presidente Alberto Fernández, subrayó: “Alberto está gobernando con aciertos importantes y el condicionamiento de la deuda y la concentración económica y mediática”. A los ojos de Martínez, “el tema del endeudamiento varios de nosotros votamos abstención o en contra”. “Creo que hay que volver a discutir sobre todo después del informe de la Auditoría General de la Nación”, señaló en un claro mensaje a Miguel Ángel Pichetto.

Both comments and pings are currently closed.